Nach Haft in Nordkorea: US- Student Warmbier tot

Der erst vergangene Woche von Nordkorea freigelassene US- Student Otto Frederick Warmbier ist tot. Der 22- Jährige sei in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Cincinnati gestorben, teilte seine Familie am Montag mit. Warmbier, der zuletzt im Koma gelegen hatte, war kürzlich von Nordkorea aus "humanitären Gründen" freigelassen worden.