Mutiger Bankangestellter bietet sich als Geisel an

Ein Bankangestellter in China hat sein Leben riskiert, um eine Kundin zu retten. Die Frau war von einem Bankräuber als Geisel genommen worden. Das Überwachungsvideo zeigt, wie der Kriminelle die Frau mit einem Messer bedroht. Er verlangte umgerechnet knapp 1400 Euro in bar. Der Bankmitarbeiter bot sich selbst als Geisel zum Austausch an, der Bankräuber ging darauf ein. Kurz danach wurde der Geiselnehmer von einem Sicherheitsmann und dem mutigen Angestellten überwältigt.