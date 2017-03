Muslime kämpfen mit Schockvideo gegen Islamismus

In Deutschland kämpft eine Gruppe junger Muslime, die sich "12th MemoRise" nennt, mit brutal wirkenden und provokanten Aktionen in Fußgängerzonen (das Video zeigt eine solche in der Essener Innenstadt), gegen ihre radikalen Glaubensbrüder. Ihre Bühne ist die Straße, wo sie - verkleidet als IS- Terroristen - Scheinhinrichtungen inszenieren. Die gefilmten Aktionen werden YouTube veröffentlicht und sollen die Menschen aufrütteln.