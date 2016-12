Neujahrskonzert 2017: Walzer mit Salsa gewürzt

Das alte Jahr liegt in den letzten Zügen und damit steht das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Musikverein in den Startlöchern. Mit sieben Erstaufführungen, Silberstaub und Gustavo Dudamel (35) als bisher jüngstem Dirigenten des Megaevents wird man wieder 50 Millionen Menschen weltweit zum neuen Jahr begrüßen. Die TV- Übertragung des ORF am Sonntag wird in 93 Ländern ausgestrahlt. Die Musiker wollen unter Leitung des venezolanischen Star- Dirigenten etwas ganz Besonderes bieten.