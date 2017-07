Gänsehaut pur: 40.000 Fans singen Linkin- Park- Song

Musik verbindet: Das niederländische DJ- Duo Showtek hat auf dem Elektro- Festival Parookaville in der deutschen Stadt Weeze mit einer rührenden Geste an den am Donnerstag verstorbenen "Linkin Park"- Frontmann Chester Bennington gedacht. Die Musiker spielten den Song "In The End" - 40.000 Fans sangen im Chor mit.