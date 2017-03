Mord in NÖ: U- Haft für Ehemann des Opfers

Über jenen 57- jährigen Eisenbahner, der am Sonntag in Wiener Neustadt seine Frau erwürgt haben soll, ist am Montag U- Haft verhängt worden. Ermittler suchen jetzt nach dem Mordmotiv. Der Verdächtige konnte am Sonntagabend nicht mehr einvernommen werden, da er stark alkoholisiert war. Laut "Krone"- Informationen habe der Mann an einem Burn- out gelitten.