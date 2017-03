Monsterlawine reißt vier Alpinisten in den Tod

Eine gewaltige Lawine ist am Mittwochnachmittag in Tirol abgegangen und hat insgesamt acht Menschen mit sich gerissen. Vier Schweizer Alpinisten kamen bei dem bisher größten Lawinenunglück dieses Winters ums Leben. Am Mittwoch machte sich die achtköpfige Gruppe aus der Schweiz, angeführt von einem eidgenössischen Bergführer, auf den Weg zum Gipfel. Als die Lawine abging, dürften zunächst alle Alpinisten verschüttet worden sein, meinte eine Polizeisprecherin. Vier von ihnen konnten sich jedoch laut ersten Informationen aus den Schneemassen befreien und die Rettungskräfte alarmieren.