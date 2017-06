Monate in Ketten gehalten: US- Polizei befreit Frau

Zwei Monate hat der Serienmörder Todd Kohlhepp, der lange als Makler tätig war, eine 30- jährige Frau in einem Container in Ketten gehalten. Er vergewaltigte und quälte sie - ihren Freund erschoss er vor ihren Augen. Monate später veröffentlichten die US- Behörden nun das dramatische Befreiungsvideo.