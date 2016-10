Mitterlehner: "Verbesserung, aber Reform nötig"

Österreich hat sich heuer in drei Standort- Rankings verbessert. Das sei ein Anlass, Stärken und Schwächen der heimischen Wirtschaft zu analysieren, und keinesfalls ein Grund, sich tatenloser Selbstzufriedenheit hinzugeben, sagte Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) am Montag. Beim Ranking des World Economic Forum verbesserte sich Österreich von 23 auf Platz 19, in jenem des Schweizer IMD- Instituts von 26 auf 24 und beim Innovation Scoreboard der EU- Kommission von Rang elf auf zehn.