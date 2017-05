Mitterlehner tritt zurück und gibt Funktionen ab

ÖVP- Chef Reinhold Mitterlehner hat am Mittwoch seinen Rücktritt bekannt gegeben. In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz kündigte er an, von allen Funktionen abzutreten. Er sei "kein Platzhalter" und ziehe die Konsequenzen aus den Entwicklungen der vergangenen Monate und vor allem Tage, erklärte Mitterlehner.