Mitterlehner mahnt bei Amtsübergabe zur Vernunft

Der zurückgetretene Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hat am Mittwochvormittag seine Amtsgeschäfte offiziell an seinen Nachfolger Harald Mahrer übergeben. Bei der kurzen Zeremonie im Marmorsaal des Wirtschaftsministeriums appellierte Mitterlehner an alle politischen Kräfte, (verbal) "abzurüsten" und wieder zur "Gesprächsfähigkeit" zurückzukommen.