Mitterlehner kontert "Pizzaverkäufer" Kern

Die ÖVP will dem Koalitionspartner SPÖ nicht die heiß umworbene Mittelschicht überlassen und diese in den nächsten Wochen mit einer Initiative für mehr Wohneigentum locken. Von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) erwarte man "wieder mehr Sacharbeit", sagte ÖVP- Chef Reinhold Mitterlehner am Montag bei einer Pressekonferenz nach den Parteigremien. Man erwarte von Kern, "dass er sich nicht nur als Bundeskanzler inszeniert oder gar als Pizzaverkäufer".