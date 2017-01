Mitterlehner: "Intensive Auseinandersetzungen"

Die Verhandlungen der Bundesregierung über das erneuerte Regierungsprogramm sind in der Nacht auf Sonntag unterbrochen worden und werden mittags fortgesetzt, wie es im Anschluss hieß. Viezkanzler Reinhold Mitterlehner berichtete von "intensiven Auseinandersetzungen" mit den Themen. Man sei dabei durchaus weitergekommen, so der ÖVP- Chef, der sich zuversichtlich zeigte. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) betonte, es sei ihm wichtig, dass die Regierung als ein Team auftritt. Was die Finanzen anbelangt, habe man eine "Größenordnung gefunden", die man finanzieren könne.