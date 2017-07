Mitterlehner: "Gegengeschäfte gut geprüft"

Am letzten Tag des Eurofighter- U-Ausschusses im Parlament hat sich Ex- Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) zu den ominösen Gegengeschäften im Rahmen des Eurofighter- Deals geäußert: Er geht davon aus, dass die Gegengeschäfte "im wesentlichen gut und korrekt geprüft worden sind". Für die endgültige Summe der angerechneten Geschäfte müsse man die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten, sagte Mitterlehner am letzten Tag im Eurofighter- U-Ausschuss. Die "wirkliche Belastung" für die Republik liege aber nicht bei den Gegengeschäften, sondern beim Vergleich.