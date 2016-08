Mitten im Stoßverkehr: Biker fährt im Stehen!

Man weiß nicht so recht, ob man diesem Mann zu seinem akrobatischen Können gratulieren oder doch einfach nur den Kopf über so viel Wahnsinn schütteln soll. Sitzen? Kann doch jeder! Dieser Motorradfahrer sucht den Nervenkitzel und fährt sein Bike tatsächlich im Stehen. Und das nicht etwa irgendwo in der Einöde, sondern mitten auf einer vielbefahrenen Autobahn.