Mit wem "rauft" denn Obama im Urlaub herum?

Acht Jahre lang durfte sich Barack Obama berufsbedingt nicht als Wellenreiter amüsieren - jetzt hat sich der ehemalige US- Präsident wieder von seiner coolen Seite gezeigt. Auf Einladung des britischen Milliardärs Richard Branson lernte Obama auf den Jungferninseln in der Karibik Kitesurfen. Nach wenigen Tagen Training traten er und der Unternehmer, Besitzer der Privatinseln Necker Island und Moskito Island, gegeneinander an - mit eindeutigem Ergebnis.