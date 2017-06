Mit Bombe gedroht: Passagiere überwältigen Täter

Wegen einer Bombendrohung hat eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Malaysia Airlines kurz nach dem Start in Australien am Mittwochabend wieder umkehren müssen. Ein 25- jähriger Mann versuchte kurz nach dem Start mit einer angeblichen Bombe in seiner Hand das Cockpit zu stürmen und drohte damit, das Flugzeug in die Luft zu sprengen. Der Täter konnte von Passagieren und Besatzungsmitgliedern überwältigt werden. Die vermeintliche "Bombe" stellte sich als ein harmloses technisches Gerät heraus. Nach der Landung in Melbourne wurde der Mann von bewaffneten Polizisten aus dem Jet entfernt.