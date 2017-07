Mineo: Das größte Flüchtlingslager Italiens

Catania, die zweitgrößte Stadt in Sizilien. Urlaubsdestination und Flüchtlingshotspot. Seit Jänner sind bereits 85.000 Flüchtlinge in Italien angekommen. Im Hafen sind vor genau einer Woche 600 Migranten erstversorgt worden. Zurückschicken geht nicht. krone.at auf Besuch in Italiens größtem Flüchtlingscamp Casa di Mineo. Mitten im Nirgendwo, knapp 70 Kilometer südwestlich von Catania, liegt die ehemalige US- Militärbasis, die zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert worden ist. Es sind dort gleich viele Flüchtlinge untergebracht wie die Kleinstadt Mineo Einwohner hat: 4000 Flüchtlinge teilen sich 400 Häuser.