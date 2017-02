"Mikrofon- Angriff" auf britischen Außenminister

Ob Absicht oder nicht, dieser ORF- Korrespondent hatte am Montag - wenn auch nur für kurze Zeit - die volle Aufmerksamkeit des britischen Außenministers Boris Johnson. Beim Versuch, sein Mikrofon nah an den Mann zu bringen, "haute" er Johnson sein Mikro ins Gesicht. Der Zwischenfall sorgte für Lacher in diversen britischen Nachrichtensendungen und in den sozialen Medien.