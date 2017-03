Mikl- Leitner mit 98,5% zur ÖVP- Landeschefin gekürt

Nach 25 Jahren hat die Volkspartei Niederösterreich eine neue Vorsitzende: Johanna Mikl- Leitner, ab 19. April erste Landeshauptfrau des Bundeslandes, wurde beim 45. Landesparteitag am Samstag in St. Pölten mit 98,5 Prozent der Stimmen zur Nachfolgerin von Erwin Pröll an die Parteispitze gewählt. Sie dankte für dieses "sensationelle Vertrauen" und die Geschlossenheit der Landespartei.