Meteor verglüht als Feuerball über Spanien

Ein spektakuläres Naturereignis ist in der Nacht auf Montag in weiten Teilen Spaniens zu beobachten gewesen, als ein Meteor am Sternenhimmel verglühte. Augenzeugen berichteten gar von einem Knall und Erschütterungen, die an ein schwaches Erdbeben erinnerten. Laut Wissenschaftlern war der Himmelskörper mit einer Geschwindigkeit von rund 72.000 Stundenkilometern in die Erdatmosphäre eingetreten.