Meryl Streep: Ihre Globes- Rede ging um die Welt

In den USA sind sie die wichtigsten Trophäen nach den Oscars und den Emmys: die Golden Globes. Am Sonntag wurden sie zum 74. Mal verliehen. Der Musical- Film "La La Land" war mit Abstand der Sieger des Abends - doch was weltweit für Schlagzeilen sortge, war Meryl Streeps emotionale Rede gegen den zukünftigen US- Präsidenten Donald Trump.