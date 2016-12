"Merkels 'Wir schaffen das' war eine Katastrophe"

Das Rennen um die Hofburg ist in der Zielgeraden: Elf Monate Dauerwahlkampf gehen zu Ende, wenn am Sonntag die Wiederholung der Bundespräsidenten- Stichwahl stattfindet. Nach Ex- Grünen- Chef Alexander Van der Bellen in der Vorwoche hat sich am Freitagnachmittag auch FPÖ- Kandidat Norbert Hofer den Fragen von Moderator Gerhard Koller im krone.at- Newsroom gestellt. Neben seinem Konkurrenten und der Regierung ging er dabei auch mit Angela Merkels Flüchtlingspolitik scharf ins Gericht: "Merkels 'Wir schaffen das' war eine absolute Katastrophe", erklärte er.