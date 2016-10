"Merkel ist die gefährlichste Politikerin Europas"

Zwei Tage vor dem 26. Oktober hat FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache am Montagvormittag seine mittlerweile schon traditionelle Rede vor dem Nationalfeiertag gehalten. Strache polterte bei der "rot- weiß- roten Feierstunde" im Palais Epstein in Wien vor Hunderten Zuhörern nicht nur gegen die rot- schwarze "Stillstandskoalition" und deren Flüchtlingspolitik, sondern übte auch massive Kritik an "der gefährlichsten Politikerin Europas", der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, und hielt anlassbezogen ein Plädoyer für die Neutralität.