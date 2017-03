"Merkel hat Haustürschlüssel in Brüssel abgegeben"

Die rechte Politshow von Heinz- Christian Strache geht weiter: Am Mitwoch hat der FPÖ- Parteichef beim politischen Aschermittwoch der deutschen AfD in Bayern als Ehrengast eine Rede mit gewohnt deftigten Sprüchen gehalten. So übte er wiederholt scharfe Kritik an der aktuellen Flüchtlingskrise, dem Islam, der Türkei und an Angela Merkel.