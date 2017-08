Melania Trump: Mit High Heels in die Katastrophe

Schwere Überflutungen in Texas: US- Präsident Donald Trump ist am Dienstag gemeinsam mit seiner Frau Melania in die Überschwemmungsgebiete gereist. Doch statt über die Opfer der Naturkatastrophe, ausgelöst vom Tropensturm "Harvey", und das Ausmaß der Schäden redet das Netz nur über Melanias Schuhwerk. Denn während ihr Gatte feste Outdoor- Schuhe an den Füßen hatte, trug die First Lady nämlich Designerschuhe mit hohen Absätzen.