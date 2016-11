Mega- Stau legt Verkehr in den USA lahm

Was für ein unfassbarer Monster- Stau in den USA: In Los Angeles brachten am Mittwoch etliche Autofahrer den Verkehr zum Erliegen. Der Grund: das bevorstehende Thanksgiving- Fest am Donnerstag. Der Hubschrauber des Senders ABC7 überflog die Gegend und hielt die spektakulären Bilder vom totalen Verkehrschaos fest.