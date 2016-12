Mega- Explosion auf Markt fordert 31 Todesopfer!

31 Tote und mindestens 70 teils schwer Verletzte gibt es nach einer ganzen Serie an Explosionen auf Mexikos größtem Markt für Feuerwerkskörper zu beklagen. Zu dem schrecklichen Vorfall kam es am Dienstag (Ortszeit) in Tultepec, einem Vorort von Mexiko- Stadt - der Markt war so kurz vor Weihnachten sehr gut besucht. Im Zuge der Detonationen kam es auch noch zu einer gewaltigen Feuersbrunst, die den Markt quasi dem Erdboden gleichmachte.