McCain bei Comeback im US- Kongress gefeiert

Der republikanische Senator und Vietnamkriegsveteran John McCain galt früher schon als Held in den USA. Nun hat der an einem Gehirntumor leidende Politiker diesen Status ein weiteres Mal öffentlichkeitswirksam untermauert. Der bösartige Tumor war erst vor einer Woche diagnostiziert worden. Nur wenige Tage nach einer Notoperation, bei der der Tumor entfernt worden war, stand der 80- Jährige im US- Senat am Rednerpult und sorgte auch bei der Abstimmung über die Abschaffung der umstrittenen Gesundheitsreform "Obamacare" für die entscheidende Stimme.