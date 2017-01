May: "Wir verlassen die EU, aber nicht Europa"

Die britische Regierungschefin Theresa May hat in ihrer Grundsatzrede am Dienstag einen "harten Brexit", also eine klare Trennung von der Europäischen Union angekündigt. Großbritannien wolle keine Teil- oder assoziierte Mitgliedschaft in der EU "oder irgendetwas, das uns halb drin, halb draußen lässt", sagte May in London. Zugleich betonte sie, dass ihr Land "bester Freund und Nachbar" seiner europäischen Partner bleiben werde. "Wir verlassen die Europäische Union, aber wir verlassen nicht Europa."