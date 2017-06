May will trotz Schlappe weiter im Amt bleiben

Herber Verlust für die britische Premierministerin Theresa May bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien: Mays konservative Tories haben die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren. Die oppositionelle Labour- Partei gewinnt deutlich hinzu. Deren Chef, Jeremy Corbyn, fordert jetzt Mays Rücktritt. Doch May will bleiben und versuchen, eine neue Regierung zu bilden - am ehesten mit der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP).