May braucht OK vom Parlament für Brexit- Fahrplan

Die britische Regierung muss die Zustimmung des Parlaments zum geplanten EU- Austritt einholen. Dies hat das Oberste Gericht des Landes in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil entschieden. Damit muss Premierministerin Theresa May die Parlamentarier, die überwiegend als EU- freundlich gelten, über den Beginn des Austrittsprozesses abstimmen lassen. Die Europäische Union sieht nach dem Gerichtsurteil die britische Regierung am Zug.