Marokko: Fast 400 Migranten gelingt Flucht in EU

Rund 400 Flüchtlinge haben am Freitag die spanische Exklave Ceuta in Marokko gestürmt. Wie die lokalen Behörden mitteilten, gelang es den Migranten am frühen Morgen, an zwei Punkten die sechs Meter hohe Grenzanlage zu durchbrechen. Es war die größte Gruppe seit einem Jahrzehnt, der es gelang, die Grenze an der afrikanischen Mittelmeerküste zu überwinden.