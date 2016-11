Mann warf Freundin in Wien aus Fenster - Festnahme

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist die Wiener Polizei Mittwochfrüh gerufen worden. Eine völlig verzweifelte 22- Jährige berichtete am Telefon, dass ein Beziehungsstreit mit ihrem 31 Jahre alten Freund völlig eskaliert sei. Als die Exekutive wenig später in der Wohnung im Bezirk Leopoldstadt eintraf, klammerte sich die junge Frau mit letzter Kraft am Fensterbrett des Küchenfensters im vierten Stock fest und drohte abzustürzen. Sie konnte gerade noch rechtzeitig gerettet werden.