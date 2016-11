Mann stahl Eimer voller Gold aus Lieferwagen

Was tun, wenn man plötzlich einen gepanzerten Lieferwagen mit offener Tür vor sich findet, in dem sich ein Aluminiumeimer befindet? Auf diese Frage fand ein bisher unbekannter Mann in New York nur eine Antwort: Eimer schnappen und weglaufen! Weil sich in dem Eimer Gold im Wert von 1,6 Millionen Dollar (rund 1,5 Millionen Euro) befand, rief die Polizei die Bevölkerung jetzt zur Mithilfe bei der Fahndung auf. Ein Überwachungsvideo zeigt den ganzen Vorfall.