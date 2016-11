Mann setzt Bankfiliale in Australien in Brand

Ein Mann hat sich am Freitag in einem Vorort der australischen Metropole Melbourne in einer Bankfiliale der Commonwelath Bank, dem größten Geldhaus Australiens, selbst in Brand gesetzt und dadurch 26 Menschen teils lebensgefährlich verletzt. Der Mann hatte Brandbeschleuniger bei sich und zündetet damit sich und die Bank an. Ein Augenzeuge berichtete, er habe eine "heftige Explosion" gehört. Sein Motiv liegt noch im Dunkeln.