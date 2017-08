Mann schießt in US- Bücherei um sich: Zwei Tote

Durch Schüsse in einer öffentlichen Bücherei in der Kleinstadt Clovis im US- Bundesstaat New Mexico sind am Montag zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. Polizeikräfte hatten das Gebäude mehr als eine Stunde lang umstellt. Über das Motiv des Tatverdächtigen, der festgenommen werden konnte, ist noch nichts bekannt.