Mann rastet bei Wiener Krankenkassa völlig aus

Tobsuchtsanfall bei der Wiener Gebietskrankenkassa: Weil er keine Krankschreibung bekam, rastete ein Mann am Dienstag in der Bezirksstelle im 23. Bezirk völlig aus und wollte in den Bürobereich. Dann boxte er auf einen Angestellten ein und schleuderte wenig später Blumentöpfe durch die Gegend. Zwei der Angestellten konnten den Tobenden schließlich niederringen, bis Polizisten eintrafen und ihm Handschellen anlegten.