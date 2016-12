Kundgebungen bringen Geschäftsleute auf die Palme: Gleich zwei Demos haben am letzten Einkaufswochenende vor Weihnachten für Ärger in der Wiener Innenstadt gesorgt. Geschäftsleute zeigten sich erbost: "Man fühlt sich nicht mehr sicher und willkommen", sagte etwa Frau Sandra, Angestellte im AIDA. Ab 15 Uhr zogen Kurden und deren Anhänger vom Karlsplatz zum Parlament, um auf den "Tag der kurdischen Flagge" aufmerksam zu machen. Fast zeitgleich fand am Wiener Heldenplatz eine Demo zur Lage in Aleppo statt.