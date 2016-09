Magier- Pärchen verzaubert "Krone"- Haus bei Besuch

Großer Zauber! Thommy Ten und seine Partnerin Amélie van Tass aus Krems (NÖ) begeistern als "The Clairvoyants" mit Mental- Magie ihr Publikum. In den USA wurden sie zu Stars, treten im November am Broadway in New York auf, im Februar 2017 geht es dann auf große Tournee durch Österreich. Am Dienstagnachmittag sorgten die rot- weiß- roten Magier im "Krone"- Newsroom für zauberhafte Momente: Redatkions- Assistentin Manuela Schauer durfte hautnah die Zauberkünste des Duos erleben. Was Thommy und Amélie alles drauf haben, sehen Sie im Video!