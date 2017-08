Mafia- Bande zerschlagen: 9 Tschetschenen in Haft!

Großer Erfolg heimischer Ermittler im Kampf gegen Bandenkriminalität: Wie Innenminister Wolfgang Sobotka am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien bekannt gab, wurden neun Tschetschenen in Wien und Niederösterreich festgenommen. Den Männern werden Bildung einer kriminellen Vereinigung, schwerer Betrug, Brandstiftung, Erpressung, Nötigung, verbotener Waffenbesitz sowie Drogenhandel vorgeworfen.