Mädchen lebte jahrelang nur mit Affen zusammen

Es klingt wie die Geschichte aus dem Dschungelbuch: Ein Mädchen wurde in Nordindien entdeckt, nachdem es jahrelang in einer Affenkolonie gelebt hatte. Um das Mädchen zu identifizieren, überprüft die Polizei jetzt die Liste vermisster Kinder. Ihr Alter wird auf etwa acht Jahre geschätzt, sie ist nicht in der Lage zu sprechen. Sie wurde völlig ausgemagert und nackt gefunden. Als die Polizei sie wegbrachte, wurde das Auto von einer Gruppe Affen attackiert. Auch das Verhalten des Mädchens war affenähnlich: Sie lief auf allen Vieren und aß vom Boden.