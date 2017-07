Mädchen (14) fällt Smartphone in Badewanne - tot

Wer in der Badewanne sein Smartphone benutzen will, sollte lieber vorsichtig sein. Wie ernst diese Warnung zu verstehen ist, macht ein tragisches Unglück in den USA deutlich: Ein 14- jähriges Mädchen ist am vergangenen Sonntag ums Leben gekommen - weil sie ihr an der Steckdose angeschlossenes Mobiltelefon versehentlich ins Wasser fallen gelassen hatte. Die Familie der Schülerin will jetzt andere Menschen vor der Gefahr warnen.