Macron warnt Putin vor Chemiewaffen in Syrien

Der Syrien- Konflikt hat am Montag das schwierige erste Treffen von Frankreichs neuem Staatschef Emmanuel Macron und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bestimmt. Macron drohte im Schloss von Versailles für den Fall neuerlicher Giftgasangriffe in Syrien mit Vergeltungsmaßnahmen. Zugleich warb er für eine engere "Partnerschaft" mit Moskau in dem Konflikt. Putin kritisierte derweil die wegen der Ukraine- Krise gegen sein Land verhängten Sanktionen.