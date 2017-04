Macron knapp vor Le Pen in Präsidenten- Stichwahl

Der europafreundliche Ex- Wirtschaftsminister Emmanuel Macron und die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, gehen in die Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich. Die beiden lieferten sich am Sonntag im ersten Wahlgang lange ein Kopf- an- Kopf- Rennen. Gegen Ende wurde der Vorsprung des Linksliberalen dann etwas deutlicher. Leicht wird es Le Pen nun gegen Macron nicht haben, sprachen sich doch Links- und Rechtspolitiker umgehend dafür aus, am 7. Mai den links- liberalen Kandidaten zu unterstützen. Ihr Tenor: Le Pen sei keine Option!