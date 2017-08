Lugar zurück bei FPÖ: "Kurz ist eine Mogelpackung"

Jetzt ist es offiziell: Der erst am Mittwoch als Klubobmann des Team Stronach zurückgetretene Robert Lugar ist in den Schoß der FPÖ zurückgekehrt - und zwar an wählbarer Stelle auf der Bundesliste für die Nationalratswahl. "Jetzt bin ich wieder dort, wo ich hingehöre", sagte Lugar bei einer Pressekonferenz am Freitag. Lugar nutzte den Auftritt gleich auch, um ÖVP- Chef und Kanzlerkandidat Sebastian Kurz scharf zu kritisieren: "Er ist nichts anderes als eine Mogelpackung."