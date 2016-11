Lufthansa: Kampf der Piloten geht weiter

Im Tarifkonflikt bei der Lufthansa wollen die Piloten ihre Streiks am Dienstag und Mittwoch fortsetzen. Am Dienstag sollten Kurzstreckenflüge bestreikt werden, am Mittwoch dann Kurz- und Langstreckenverbindungen, teilte die Vereinigung Cockpit (VC) mit. Sie begründete ihre Ankündigung damit, dass ein kurzfristig anberaumtes Spitzengespräch "kein Ergebnis gebracht" habe.