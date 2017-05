London: Mann jagt mit Fleischerbeil Juden

Ein Fleischerbeil und Messer schwingender und um sich schreiender Mann hat am Dienstag in einem Viertel im Norden Londons für Aufregung gesorgt. "Juden, rennt weg, bevor ich euch töte!", soll der 61- Jährige gerufen und mehrere Menschen bedroht haben. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Mann ist in Haft.