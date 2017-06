London: Das erste Video aus dem Horror- Hochhaus

So langsam wird das Ausmaß der Feuertragödie in dem 24- stöckigen Hochhaus in London sichtbar. Ein Video eines Malers zeigt überschwemmt Räume im Erdgeschoss, zerstörte Einrichtungsgegenstände und wie sich das Feuer in den oberen Stockwerken ausbreitet. Auch eingeschlossene Bewohner sind zu sehen.