Linzer Juwelier- Geschäft von Quartett überfallen

Ein Juwelier- Geschäft in der Landstraße in der Linzer Innenstadt ist am Donnerstagvormittag überfallen worden. Vier Täter waren laut Polizei daran beteiligt. Sie rissen eine Angestellte zu Boden und schlugen mit Vorschlaghämmern Vitrinen ein. Dem Quartett gelang nach dem Coup mit einem Wagen die Flucht, eine Großfahndung wurde eingeleitet.